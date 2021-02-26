«Всем выйти из сумрака!» В Крыму взялись за общепит

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В Крыму начинается масштабная проверка в сфере общепита.

Проект федеральной налоговой службы «Общественное питание» стартовал еще месяц назад, но пока предпринимателям лишь разъясняли законы и предупреждали об ответственности.

Теперь же их начнут проверять на нарушения при использовании контрольно-кассовых аппаратов. Главная цель масштабного рейда – вывести предприятия общепита из теневого сектора экономики и увеличить налоговые поступления в бюджет.

Принять участие в проекте могут крымчане и туристы: с помощью мобильного приложения «Проверка чека ФНС России» можно отправить жалобу в налоговую инспекцию, если вам не выдали чек или в нем указана информация, не соответствующая реально заплаченной сумме.

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