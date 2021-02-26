Военный эксперт объяснил необходимость милитаризации Крыма

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Милитаризацию Крыма списали на НАТО.

Как заявил руководитель Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев, «укрепление обороноспособности Крыма высокотехнологичными системами вооружения вполне оправдано, учитывая интенсивность военной активности НАТО в Черноморском регионе».

Так он прокомментировал слова исполняющего обязанности постпреда США при ООН Ричарда Миллса, который накануне заявил, что милитаризация Крыма представляет угрозу общей безопасности.

По словам Горбачева, подобного рода заявления звучат чуть ли не ежедневно из уст различных чиновников.

«Их (США) беспокоит все, начиная от нашего (России) присутствия здесь (в Крыму - ред.) <...> Что касается милитаризации, действительно, Крым, начиная с 2014 года, очень сильно укреплен, и это вполне оправдано - дальше только море», - считает эксперт.

Он напомнил, что морская граница Крыма составляет порядка 500 км, и «все это нужно прикрывать».

«Поэтому мы на своей земле вольны делать все, что захотим. Сейчас мы наращиваем и восполняем то, что было утрачено», - подчеркнул Горбачев.

Историк напомнил, что до 2014 года над акваторией Черного моря не летали американские беспилотники, а сейчас это «нормальное явление».

«Кроме того, в последнее время предпринимаются серьезного рода операции (сил НАТО - ред.) в воздушном пространстве над Черным морем. Ну как оценить пролет стратегических бомбардировщиков Б-52, их заход на территорию Украины и имитацию нанесения ракетно-ядерных ударов по территории нашей страны? Такого раньше и представить было невозможно», - отметил эксперт.

По его мнению, цель этих учений - отработка учебно-боевых задач, имеющих антироссийскую направленность. «Под видом учений, под прикрытием их осуществляется освоение территорий и подготовка к ведению конкретных действий боевого характера. Поэтому нужно быть готовыми к реакции одномоментной», - заключил Горбачев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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