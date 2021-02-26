Варварство и дикость: Поклонская о новой стройке в Крыму

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История с застройкой и вырубкой деревьев в Форосском парке не может не вызвать возмущения, заявила депутат Госдумы от Республики Крым Наталья Поклонская.

Парламентарий обратилась с просьбой о проведении проверки с ее участием, о чем сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Поклонской, о проблеме застройки Форосского пара ей сообщили жители Алушты на приеме граждан.

«По поводу деревьев отмечу, что им около 120 лет – это огромные крымские сосны, ели, можжевельники, кипарисы. И их вырубка под оправдание «пересадить или посадить вместо них другие деревья (саженцы)», на мой взгляд, является варварством и дикостью по отношению к природе», - заявила депутат Госдумы.

По факту строительства в Форосском парке будут направлены депутатские запросы в Генпрокуратуру, Министерство природных ресурсов России и в Росприроднадзор, пообещала Поклонская. Кроме того, депутат попросила провести проверку с ее участием.

На территории Форосского парка начались строительные работы, возмутившие местных жителей. Как пояснили в министерстве экологии республики, в парке началось создание детского спортивного лагеря «Ак-Барс», для нужд которого будут построены три корпуса и реконструированы еще два.

Местные жители, не согласные с таким решением, вышли на митинг в защиту парка. В результате прошла встреча с представителями власти, которые пообещали рассмотреть все вопросы. Кроме того глава республики Сергей Аксенов заявил, что все вопросы по Форосскому парку «будут решены в пользу людей».

Санаторий «Форос» в 2016 году был продан на аукционе за более чем 1,4 миллиарда рублей. Новым владельцем стала Федерация профсоюзов Республики Татарстан. Позже председатель Федерации профсоюзов Татарстана Татьяна Водопьянова объяснила, что фактическим приобретателем санатория стала компания «Татнефть», которой также принадлежит хоккейный клуб «Ак Барс».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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