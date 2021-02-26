Власть
В Симферополе запретили организовывать рынок в центре города
Власти Симферополя не разрешили организовать розничный рынок на улице Пушкина.
Соответствующее постановление приняла администрация города. Текст документа размещен на официальном сайте симферопольской администрации.
«Отказать в выдаче ООО «Футбольный клуб «Таврия» разрешения на право организации специализированного розничного рынка на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по адресу: г. Симферополь, улица Пушкина, 35», - говорится в тексте документа.
Контролировать выполнение данного постановления будет замглавы администрации Симферополя Владимир Паринов.
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