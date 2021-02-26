Странности
В Симферополе вместо мужского туалета открыли магазин «Орешки»
В Гагаринском парке в помещении мужской общественной уборной теперь работает продуктовый магазин.
Однако в МБУК «Парки столицы» от перепрофилирования заведения открестились.
О том, что мужчины теперь вынуждены ходить в один туалет с женщинами, потому что вместо их уборной сделан магазин под названием «Орешки», сообщила пользователь Facebook Елена Погорелец в группе «Обращения к главе Республики Крым Аксенову С.В.».
Крымчане моментально подхватили обсуждение этого события в комментариях. Ольга Боборыкина вспомнила, что в симферопольском ЦУМе часть общественного туалета также переделали в магазин и офис службы доставки.
Олег Ревтов привел в пример Алушту, где на месте городских туалетов возвели гостиницы, а Наталья Филатова рассказала о том, что в Ялте в здании бывшего морга сейчас открыт супермаркет «ПУД». Даниил Стволин добавил, что в Евпатории в парковом туалете уже многие годы работает чебуречная.
«На улицах бабушкам торговать — грязь, а магазин в туалете — это норма, вообще стыд потеряли», — пишет пользователь Иван Пекар.
В МБУК «Парки столицы», в чьем ведомстве находится Гагаринский парк, о преобразовании туалета в продуктовый магазин ничего не слышали.
Как предположили в «Парках столицы», туалетом занимается частный предприниматель, который, видимо, самолично решил поменять бизнес. Отбором предпринимателей на территории парка занимается городская администрация Симферополя, уточнили там.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Использовали все запасы: в Ялте объяснили возвращение к графикам подачи воды. Круглосуточная подача воды потребителям в Ялте длилась, пока были заполнены дополнительные источники, а теперь они иссякли и приходится возвращаться к графикам.
Более четверти подпорных стен в Севастополе оказались аварийными. Севастопольский горхоз выявил аварийность 74 подпорных стен на территории города.
В Симферополе запретили организовывать рынок в центре города. Власти Симферополя не разрешили организовать розничный рынок на улице Пушкина.
Жители севастопольской многоэтажки четыре года страдают от плесени. Ремонтировать прохудившуюся кровлю в управляющей компании не спешат.
Сотни крымчан вышли на защиту Форосского парка видео
Люди требуют остановить застройку и не ограничивать свободный проход.
Использовали все запасы: в Ялте объяснили возвращение к графикам подачи воды
Круглосуточная подача воды потребителям в Ялте длилась, пока были заполнены дополнительные источники, а теперь они иссякли и приходится возвращаться к графикам.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Эксперт рассказал об опасности сноса Крымской АЭС
Работы по сносу недостроенного здания атомной электростанции в городе Щелкино Ленинского района Крыма необходимо производить осторожно и профессионально, так как под станцией находится глубинный разлом земной коры.
14 часов назад
Крымчане передумывают вакцинироваться от COVID-19
5 часов назад
«Всем выйти из сумрака!» В Крыму взялись за общепит
12 часов назад
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
12 часов назад
Какой сегодня праздник 26 февраля фото
Сегодня, 26 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.