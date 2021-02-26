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Странности

В Симферополе вместо мужского туалета открыли магазин «Орешки»

В Гагаринском парке в помещении мужской общественной уборной теперь работает продуктовый магазин.

Однако в МБУК «Парки столицы» от перепрофилирования заведения открестились.

О том, что мужчины теперь вынуждены ходить в один туалет с женщинами, потому что вместо их уборной сделан магазин под названием «Орешки», сообщила пользователь Facebook Елена Погорелец в группе «Обращения к главе Республики Крым Аксенову С.В.».

Крымчане моментально подхватили обсуждение этого события в комментариях. Ольга Боборыкина вспомнила, что в симферопольском ЦУМе часть общественного туалета также переделали в магазин и офис службы доставки.

Олег Ревтов привел в пример Алушту, где на месте городских туалетов возвели гостиницы, а Наталья Филатова рассказала о том, что в Ялте в здании бывшего морга сейчас открыт супермаркет «ПУД». Даниил Стволин добавил, что в Евпатории в парковом туалете уже многие годы работает чебуречная.

«На улицах бабушкам торговать — грязь, а магазин в туалете — это норма, вообще стыд потеряли», — пишет пользователь Иван Пекар.

В МБУК «Парки столицы», в чьем ведомстве находится Гагаринский парк, о преобразовании туалета в продуктовый магазин ничего не слышали.

Как предположили в «Парках столицы», туалетом занимается частный предприниматель, который, видимо, самолично решил поменять бизнес. Отбором предпринимателей на территории парка занимается городская администрация Симферополя, уточнили там.

В тексте использованы материалы: Форпост

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