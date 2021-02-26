Происшествия
В Симферополе мошенники наобещали окон на пять лет заключения
В Симферополе мошенники обещали пенсионерам установить новые окна, а потом скрывались с полученными деньгами.
От действий злоумышленников пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба МВД по РК.
«Схема обмана граждан оказалась проста: желая завладеть денежными средствами, подозреваемые устно договаривались об установке пластиковых окон, при этом договор сторонами не заключался», - говорится в сообщении.
После того, как пенсионеры оплачивали услугу, злоумышленники исчезали, не выполнив взятых на себя обязательств. Добычей мошенников стали 100 тыс. рублей, уточнили в ведомстве.
По подозрению в совершении этих преступлений были задержаны двое крымчан в возрасте 41 и 23 лет. Один из них уже был судим за подобное преступление.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе укладчик ламината украл со стройки 20 газовых котлов. По словам предпринимателя, обратившегося в полицию с заявлением, всего со строительного объекта, находящегося в его ведении, неизвестные похитили 20 газовых котлов стоимостью 836 тысяч рублей.
Полиция Севастополя задержала подозреваемого в краже золота. Злоумышленник воспользовался сладким сном своего собутыльника.
Обманывали крымчан: жителей Херсонской области будут судить по делу о мошенничестве. В украинский суд направлено обвинительное заключение в отношении двух лиц, подозреваемых в мошеннических действиях.
Полицейские в Крыму спасли пожилую женщину от ее сына с ножом. Пожилой крымчанке угрожал ножом собственный сын.
Снег и порывистый ветер: штормовое предупреждение на выходные в Крыму
В выходные на Крымском полуострове ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает региональный гидрометцентр.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 25 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Азовском море готовятся к ЧС из-за судна с ядовитым грузом
Для оценки возможного вреда людям и природе и распространения угрозы из-за сухогруза April, которое 19 февраля подало сигнал бедствия, в Темрюк выехали краевые и федеральные эксперты.
23 февраля
Эксперт рассказал об опасности сноса Крымской АЭС
Работы по сносу недостроенного здания атомной электростанции в городе Щелкино Ленинского района Крыма необходимо производить осторожно и профессионально, так как под станцией находится глубинный разлом земной коры.