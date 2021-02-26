В Симферополе мошенники наобещали окон на пять лет заключения

В Симферополе мошенники обещали пенсионерам установить новые окна, а потом скрывались с полученными деньгами.

От действий злоумышленников пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба МВД по РК.

«Схема обмана граждан оказалась проста: желая завладеть денежными средствами, подозреваемые устно договаривались об установке пластиковых окон, при этом договор сторонами не заключался», - говорится в сообщении.

После того, как пенсионеры оплачивали услугу, злоумышленники исчезали, не выполнив взятых на себя обязательств. Добычей мошенников стали 100 тыс. рублей, уточнили в ведомстве.

По подозрению в совершении этих преступлений были задержаны двое крымчан в возрасте 41 и 23 лет. Один из них уже был судим за подобное преступление.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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