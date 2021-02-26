В Севастополе водитель грузовика спровоцировал тройное ДТП

В Севастополе столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Авария произошла накануне на Фиолентовском шоссе рядом с психиатрической больницей.

Запись видеорегистратора с моментом ДТП опубликовал пользователь соцсети «Вконтакте».

Как сообщили в пресс-службе севастопольского УМВД, водитель грузовика Hino Ranger не выбрал безопасную дистанцию и въехал в находившийся впереди автомобиль Mazda, водитель которого в это время собирался повернуть налево.

От удара Mazda выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Hyundai Getz. Водитель последнего в результате аварии с телесными повреждениями был доставлен в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка.

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