В Севастополе демонтировали новую скульптуру, которую сравнили с памятником Аленке

На Северной стороне убрали скульптуру «Дамы с собачкой» или, как ее назвал сам художник, «Ассоль».

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нахимовского района города.

«Скульптуру никто не согласовывал, и департамент городского хозяйства Севастополя сегодня ее уже снес», – уточнили Крым 24 в пресс-службе.

Напомним, пользователи соцсети ранее возмутились внешним видом современной инсталляции. Подписчики местных пабликов, где опубликовали фото скульптуры, назвали ее «Аленкой» по аналогии с нашумевшей скульптурой в Нововоронеже.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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