Странности
В Севастополе демонтировали новую скульптуру, которую сравнили с памятником Аленке
На Северной стороне убрали скульптуру «Дамы с собачкой» или, как ее назвал сам художник, «Ассоль».
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нахимовского района города.
«Скульптуру никто не согласовывал, и департамент городского хозяйства Севастополя сегодня ее уже снес», – уточнили Крым 24 в пресс-службе.
Напомним, пользователи соцсети ранее возмутились внешним видом современной инсталляции. Подписчики местных пабликов, где опубликовали фото скульптуры, назвали ее «Аленкой» по аналогии с нашумевшей скульптурой в Нововоронеже.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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