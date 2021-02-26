Общество
В Крыму яркая падающая вспышка в небе попала на видео
фото © скрин видео
Крымчанин снял на авторегистратор яркую падающую вспышку в небе. Видео снято на выезде из крымской столицы в сторону Севастополя.
«Сегодня ехал из Симферополя в Севастополь по работе. Еду себе, музыку слушаю. Вроде бы все нормально, потом у меня жутко заболела голова (аж в глазах потемнело), и вдруг в небе что-то вспыхнуло», — рассказал автор видео.
Пользователь соцсети предположил, что это мог быть болид или комета. «Похожий был в Челябинске лет 5-7 назад», — уточнил он.
Пользователь соцсети предположил, что это мог быть болид или комета.
«Похожий был в Челябинске лет 5-7 назад», — уточнил он.
Впрочем, пользователи соцсетей не исключают, что это был банальный видеомонтаж «Спецэффекты на уровне Pentium I», — смеются крымчане.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Крыму яркая падающая вспышка в небе попала на видео
Крымчанин снял на авторегистратор яркую падающую вспышку в небе. Видео снято на выезде из крымской столицы в сторону Севастополя.
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