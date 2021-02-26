В Бахчисарае снимают телесериал «Золото»

Крымский полуостров очень любят съемочные группы. «Киношников» привлекает благодатный климат и прекрасные разнообразные пейзажи: горы, моря и степи.

Причем в фильмах играют не только профессиональные актеры, но любители.

— Срочно! Ищем дублера Евгения Дятлова! Много съемочных дней! – такой пост появился в соцсетях.

Организаторы кастинга четко проговаривают требования к внешнему виду кандидатов:— Обязательно сходство по прическе и размерам одежды. Как вариант, мужчина с похожими по цвету волосами, который готов подстричься под актера.

Параметры, которым должен отвечать дублер: рост 180-185 сантиметров, 54-ый размер одежды, 44-ый размер обуви, — передает КП-Крым.

Сам же Евгений Дятлов, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, назвал и географические координаты места съемок телесериала «Золото»: Бахчисарайский район, село Многоречье.

Оно расположено в живописной узкой долине у истока реки Бельбек, между горным массивом Бойка и хребтом Ай-Петри.

В сериале канала НТВ «Золото», где главные роли играют Евгений Дятлов и Екатерина Волкова, действия разворачиваются в медвежьем уголке Восточной Сибири.

Именно здесь геологи пытаются найти золотоносную жилу, поэтому в забытой Богом местности много искателей приключений, включая отъявленных негодяев, готовых лишить жизни человека за грамм драгоценного металла. Жестокое убийство не заставляет себя ждать.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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