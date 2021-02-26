Украинец получил уголовное дело за попытку дать взятку крымскому таможеннику

Крымские таможенники сообщили, что «пресекли очередную попытку дачи взятки сотруднику Джанкойского таможенного поста».

Прибыв на личном автомобиле в пункт пропуска Джанкой, гражданин Украины решил не декларировать запчасти для автомобилей, которые по весовым и стоимостным параметрам не подпадали под категорию «товары для личного пользования» и, тем самым, избежать уплаты таможенных платежей.

«Во избежание составления протокола об административном правонарушении, мужчина предпринял попытку дать взятку должностному лицу таможни. Неоднократные предупреждения о последствиях дачи взятки не остановили гражданина. Он реализовал свое незаконное намерение и передал инспектору таможни взятку в размере 300 евро, от которой таможенник отказался. Факт передачи взятки задокументировали сотрудники отдела по противодействию коррупции крымской таможни, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу), а товар изъяли.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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