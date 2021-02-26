Ученый прокомментировал видео вспышки в небе над Симферополем

Видео в соцсетях, на котором видна яркая вспышка в небе, напоминающая падение болида, является фейком.

Такое мнение выразил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. По его словам, во-первых, не сходится место съемки.

«У человека в описании написано, что он ехал из Симферополя в Севастополь, а в самом видео видно, что он проезжает автозаправку, которая расположена на противоположной стороне дороги. То есть, он проезжает заправку, которая расположена между Чистеньким и Симферополем, едет он в Симферополь, а не из него», — отметил Назаров.

Кроме того, по его словам, болид должен был пролететь выше облаков, и от его «падения» непременно остался бы кратер.

«На небе облака и сквозь облака пролетает болид, который должен вообще-то быть выше облаков. А там облака очень низкие, пара километров высота облачности была. Значит, что если предполагаемый болид летит под облаками, он сталкивается с землей. То есть, у нас в районе Симферополя вчера должен был образоваться метеоритный кратер. Но ничего такого нет. К тому же, был бы очень сильный грохот», — подчеркнул ученый.

Раннее сообщалось, что в крымском сегменте соцсетей распространилось видео с падением яркой вспышки в небе. Автор публикации предположил, что это мог быть болид или комета. В комментариях пользователи соцсетей уже тогда высказали сомнения о достоверности видео.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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