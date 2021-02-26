Суд в Крыму приговорил россиянина к семи годам колонии

Железнодорожный районный суд Симферополя признал жителя Республики Коми виновным в мошенничестве с дорогостоящим автомобилем.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Установлено, что подсудимый в январе 2019 года заключил с индивидуальным предпринимателем договор аренды дорогостоящего автомобиля марки BMW на срок пять дней, – говорится в сообщении. – Мужчина, не намереваясь исполнить взятые обязательства по оплате и возврату арендованного автомобиля, обманным путем получил документы и ключи от него, передал транспортное средство иным лицам, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению».

Подсудимый своими действиями причинил предпринимателю ущерб в размере более 1 миллиона рублей. В прокуратуре отметили, что в августе 2018 года мужчина был осужден на 3 года лишения свободы за аналогичные преступления, совершенные в Севастополе.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Ему назначено окончательное наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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