Общество
Сотни крымчан вышли на защиту Форосского парка
фото © скрин видео
Люди требуют остановить застройку и не ограничивать свободный проход.
Крымчане вышли на защиту Форосского парка от застройки. Люди также добиваются, чтобы никто не ограничивал свободный проход на территорию парка. Видео протестного шествия крымчан опубликовано в группе «Доска позора чиновников Крыма» в Facebook.
Ранее СМИ привели информацию, опубликованную пресс-службой Минприроды Крыма, о том, что строительство в Форосском парке ведется по закону. Сейчас застроено 12% территории парка, а в бетон разрешается закатать 20%.
«Это Форос сейчас! Люди вышли защитить парк от варваров и рассказать федеральным СМИ, что происходит! Я вами горжусь!» - написала автор видео Екатерина Петухова.
Сегодня в парке власти проведут встречу с недовольными общественниками.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Феодосии огромная стая скворцов устроила апокалипсис. В Феодосии огромная стая птиц кружила над городом и бросалась на дорогу под колеса автомобилей.
Какие последствия ЧС на сухогрузе в Керченском проливе будут для Крыма. Из-за происшествия на сухогрузе April в Керченском проливе, во время которого погиб один из членов экипажа, а остальных эвакуировали на берег, в Краснодарском крае введен режим повышенной готовности для экстренных служб.
Закатывают в бетон: Форосский парк в Ялте начали застраивать. Местные жители развернули кампанию по борьбе с уничтожением особо охраняемой природной территории.
Под Севастополем выявлено загрязнение земель. Виновное лицо уже привлечено к ответственности.
Сотни крымчан вышли на защиту Форосского парка видео
Люди требуют остановить застройку и не ограничивать свободный проход.
Использовали все запасы: в Ялте объяснили возвращение к графикам подачи воды
Круглосуточная подача воды потребителям в Ялте длилась, пока были заполнены дополнительные источники, а теперь они иссякли и приходится возвращаться к графикам.
COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 65 человек, скончались четверо
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 65 человек.
В Азовском море готовятся к ЧС из-за судна с ядовитым грузом
Для оценки возможного вреда людям и природе и распространения угрозы из-за сухогруза April, которое 19 февраля подало сигнал бедствия, в Темрюк выехали краевые и федеральные эксперты.
23 февраля
Какой сегодня праздник 26 февраля фото
Сегодня, 26 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.