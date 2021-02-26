Сотни крымчан вышли на защиту Форосского парка

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Люди требуют остановить застройку и не ограничивать свободный проход.

Крымчане вышли на защиту Форосского парка от застройки. Люди также добиваются, чтобы никто не ограничивал свободный проход на территорию парка. Видео протестного шествия крымчан опубликовано в группе «Доска позора чиновников Крыма» в Facebook.

Ранее СМИ привели информацию, опубликованную пресс-службой Минприроды Крыма, о том, что строительство в Форосском парке ведется по закону. Сейчас застроено 12% территории парка, а в бетон разрешается закатать 20%.

«Это Форос сейчас! Люди вышли защитить парк от варваров и рассказать федеральным СМИ, что происходит! Я вами горжусь!» - написала автор видео Екатерина Петухова.

Сегодня в парке власти проведут встречу с недовольными общественниками.

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