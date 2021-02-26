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Снег и порывистый ветер: штормовое предупреждение на выходные в Крыму
фото © Новости Крыма
В выходные на Крымском полуострове ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает региональный гидрометцентр.
«В связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 27 февраля и в течение суток 28 февраля в Крыму ожидается дождь, который ночью 28 февраля перейдет в мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедицу.
А также ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с», - сообщила руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
В связи с этим на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.
В ближайшие сутки в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +9…+11 градусов. В субботу ночью без существенных осадков, днем временами дождь. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +11…+13 градусов. В воскресенье переменная облачность, мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с, температура воздуха ночью и днем 0…+2 градуса.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Снег и порывистый ветер: штормовое предупреждение на выходные в Крыму
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