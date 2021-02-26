Снег и порывистый ветер: штормовое предупреждение на выходные в Крыму

фото © Новости Крыма

В выходные на Крымском полуострове ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает региональный гидрометцентр.

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 27 февраля и в течение суток 28 февраля в Крыму ожидается дождь, который ночью 28 февраля перейдет в мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедицу.

А также ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с», - сообщила руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

В связи с этим на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.

В ближайшие сутки в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +9…+11 градусов. В субботу ночью без существенных осадков, днем временами дождь. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +11…+13 градусов. В воскресенье переменная облачность, мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с, температура воздуха ночью и днем 0…+2 градуса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крыму грозит стремительное потепление. В ближайшие двое суток на территории Европейской части ожидается потепление на 23-30 градусов.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 25 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 25 февраля.

В Крым снова идут морозы и снегопады. На прошлой неделе в Крыму выпала месячная норма осадков. Заметало так, что полуостров оказался буквально отрезан от России.

В интернете появилось фото заснеженного Крыма, вид из космоса. На просторах интернета, в социальной сети ВКонтакте опубликовали фотографию Крыма от 20 февраля, когда полуостров накрыло снегом. Вид из космоса.