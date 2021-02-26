Симферопольцу на голову упал кусок льда, Следком возбудил дело

Уголовное дело возбуждено в отношении одной из управляющих компаний Симферополя из-за упавшей на мужчину сосульки.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ)», – отметила она.

По ее данным, следствие установило, что должностные лица управляющей компании в нарушении законодательства, ряда норм и правил не провели работы по очистке от снега и сосулек крыши дома №10 по улице Самокиша. В результате этого на проходящего мимо мужчину упала наледь, причинив ему ушибленную рану виска и черепно-мозговую травму.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников обслуживающей организации, ответственных за предоставление услуг и соблюдение норм безопасности на вверенной территории.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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