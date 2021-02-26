Власть
Россия выделила Севастополю деньги для сдерживания цен на хлеб
Власти Севастополя сообщают, что получили из бюджета России 8,95 млн рублей для сдерживания цен на хлеб.
Эти средства направят на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий, говорится в информации на сайте правительства города.
«Экономическая ситуация, сложившаяся в результате пандемии, привела к росту затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Выделяемые бюджетные средства позволят предприятиям хлебопекарной промышленности частично компенсировать расходы, что обеспечит стабильность цен на хлеб в торговых сетях и специализированных хлебных магазинах Севастополя. Прежде всего, речь идет о социальных сортах хлеба», – отметил директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников.
В свою очередь предприятия – получатели субсидии обязуются в месяц предоставления субсидии не повышать отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия, сложившиеся в предыдущем месяце.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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