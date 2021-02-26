Российские круизы по Черному и Азовскому морям может быть возобновятся летом

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В конце июня туристические компании планируют возобновить круизы по Черному и Азовскому морям.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отмечается, что в июне теплоход «Князь Владимир» отправится по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. Пассажирам покажут шоу-программы на борту, экскурсии во время стоянок. В этом сезоне новинками для туристов станут кинотеатр и мюзикл в открытом море, а также квесты.

Теплоход «Мустай Карим» выполнит шесть путешествий из Ростова-на-Дону и Анапы.

Судно также совершит три оборотных круиза со стоянками в Ростове-на-Дону, Азове, Порте Кавказ, Новороссийске и Анапе. Теплоход пройдет через Керченский пролив под Крымским мостом.

Кроме того, в порты Краснодарского края зайдут зарубежные лайнеры, если к этому будет располагать эпидемиологическая обстановка. В планах международных круизов 12 заходов судов в Сочи и два – в Новороссийск. Иностранные лайнеры не заходили в эти города с 2018 года.

В конце декабря сайт сообщал, что на линии Сочи – Крым может появиться судно «река-море».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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