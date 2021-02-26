Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● В Крыму ученый призывает установить отдельные контейнеры для использованных масок ● В Севастополе COVID-19 подтвержден у 64 человек, трое скончались ● Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
Пять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Соответствующая информация опубликована на сайте министерства здравоохранения республики.
С начала пандемии в Крыму от COVID-19 умерли 918 человек.
За истекшие сутки в республике зафиксировано 66 новых случаев коронавируса. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 35 600 человек. Выздоровевших за весь период – 31 618 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ялтинские хирурги провели уникальную операцию и спасли пациента от ампутации руки. Сосудистые хирурги из ялтинского филиала ФМБА провели уникальную операцию в области флебологии – протезировали поврежденный участок подмышечной артерии собственной веной пациента, что помогло сохранить ему руку от ампутации.
В Севастополе COVID-19 подтвержден у 64 человек, трое скончались. За истекшие сутки в Севастополе выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом.
Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. За истекшие сутки в Крыму от коронавируса скончались шесть человек.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 24 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 25 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
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