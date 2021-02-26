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Коронавирус в Крыму

Пять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

10:24 пятница, 26 февраля 2021

Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Соответствующая информация опубликована на сайте министерства здравоохранения республики.

С начала пандемии в Крыму от COVID-19 умерли 918 человек.

За истекшие сутки в республике зафиксировано 66 новых случаев коронавируса. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 35 600 человек. Выздоровевших за весь период – 31 618 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялтинские хирурги провели уникальную операцию и спасли пациента от ампутации руки. Сосудистые хирурги из ялтинского филиала ФМБА провели уникальную операцию в области флебологии – протезировали поврежденный участок подмышечной артерии собственной веной пациента, что помогло сохранить ему руку от ампутации.

В Севастополе COVID-19 подтвержден у 64 человек, трое скончались. За истекшие сутки в Севастополе выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом.

Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. За истекшие сутки в Крыму от коронавируса скончались шесть человек.

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 24 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 25 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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