Прогноз погоды в Крыму на пятницу 26 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 26 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью около 3 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 95 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 79 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью около 4 градусов. Ветер С 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 77 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 70 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью около 6 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 83 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 13, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 89 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью около 3 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 81 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 69 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью около 2 градусов. Ветер западный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 80 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 3, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на четверг 25 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 25 февраля.

В Крым снова идут морозы и снегопады. На прошлой неделе в Крыму выпала месячная норма осадков. Заметало так, что полуостров оказался буквально отрезан от России.

В интернете появилось фото заснеженного Крыма, вид из космоса. На просторах интернета, в социальной сети ВКонтакте опубликовали фотографию Крыма от 20 февраля, когда полуостров накрыло снегом. Вид из космоса.

Прогноз погоды в Крыму на среду 24 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 24 февраля.