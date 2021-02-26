Почти 100 часов в пути: поезда из Мурманска начнут ходить в Крым

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Поезда начнут ходить в Крым по новому маршруту Мурманск – Симферополь с конца мая.

Об этом сообщила пресс-служба оператора пассажирских железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

«Компания «Гранд Сервис Экспресс» открывает новое направление в Крым и обратно. Поезд №552/551 Симферополь – Мурманск будет курсировать раз в девять дней и следовать через Кандалакшу, Обозерск, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пензу, Ртищево, Поворино, Ростов», – уточнили в ГСЭ.

Первый состав отправится из Симферополя 24 мая в 1.15 и прибудет в Мурманск 27 мая в 22.50. Из Мурманска первый поезд отправится 28 мая в 19.10 и прибудет в Симферополь 1 июня в 15.40. Поезд будет проходить по Крымскому мосту в светлое время суток. Протяженность маршрута составит 4540 км.

В составе поездов купейные и плацкартные вагоны, которые снабжены всем необходимым и современным оборудованием.

В компании уточнили, что билеты на поезда Мурманск – Симферополь уже поступили в продажу на сайте ГСЭ. Глубина продажи билетов на поезд составляет 90 суток.

Ранее в компании сообщили, что на майские праздники поезда «Таврия» будут курсировать в Крым и обратно по 10 маршрутам.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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