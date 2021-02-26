«Не мои проблемы»: Аксенов оценил выполнение инфраструктурных проектов

25 февраля – последний день заключения контрактов на благоустройство дворовых и общественных территорий в Республике Крым. При этом в половине случаев контракты до сих пор не заключены.

Об этом на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Контракты должны быть заключены на сегодня, 25-е число – последний день. Однако, к сожалению, мы с вами видим, что воз и ныне там в половине случаев. Больше половины поручений не выполнено без уважительных причины, - констатировал Аксенов. – До конца дня, Юрий Михайлович (Гоцанюк – ред.), хочу услышать, какие меры будут приняты, почему опять в день исполнения приходят и рассказывают, что кто-то что-то не успел, подрядчики не соответствуют требованиям или условиям».

Глава региона также напомнил, что республике в порядке исключения было разрешено заключать контракты не по ФЗ №44, а выбирать подрядчика напрямую, по представлению глав администраций, министерств или заказчиков. Причем делать это нужно было еще в декабре.

«Сегодня говорить о том, что подрядчик не соответствует – это не мои проблемы, это проблемы тех товарищей, которые это все затянули. Выбор у всех был, никому не отказывали ни в чем, все, кто приходил, главы администраций и министры, были поддержаны в части предложенных исполнителей. Поэтому считаю, что не выполнено по субъективным причинам. На следующем штабе подведем итоги», - заявил Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Экс-директор севастопольского «Горсвета» подозревается в растрате 18 млн рублей. ФСБ в Севастополе пресекла противоправную деятельность бывшего директора государственного бюджетного учреждения «Горсвет».

Экс-чиновника ялтинской администрации посадили в тюрьму на восемь лет. Ялтинский городской суд признал бывшего заместителя начальника одного из отделов местной администрации виновным в покушении на получение взятки в крупном размере.

Крымчане смогут получить украинское свидетельство о рождения дистанционно. Украинское свидетельство о рождении детей в Крыму и Севастополе можно будет оформить онлайн.

Мэр Бахчисарая поздравил горожан с 23 февраля открыткой с военной техникой стран НАТО. На сайте администрации Бахчисарая 23 февраля размещено поздравление от главы города Дмитрия Скобликова с праздником «Днем защитника отечества», проиллюстрированное изображением военной техники стран НАТО.