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Крымские медики получили «жидкие перчатки»
Крымское региональное отделение Российского Красного Креста передало благотворительную помощь в виде средств индивидуальной защиты ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».
Об этом сообщил директор центра Сергей Олефиренко.
По его словам, Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получил защитные экраны и гель для рук с антибактериальным эффектом (жидкие перчатки) на общую сумму 350 тысяч рублей.
Руководство Центра выражает благодарность Крымскому региональному отделению Российского Красного Креста за оказанную благотворительную помощь.
Как отметил Сергей Олефиренко, Центр оснащен всеми средствами индивидуальной защиты, но такого рода благотворительная помощь восполняет дополнительный материальный резерв.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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