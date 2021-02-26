Крымчане передумывают вакцинироваться от COVID-19

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Процесс подготовки антикоронавирусной вакцины предполагает предварительное размораживание конкретного числа доз препарата, поэтому медики просят граждан, заявивших о намерении сделать прививку, не менять своих планов.

Об этом сказала заместитель главного врача Феодосийского медицинского центра Татьяна Северинова во время заседания местного оперштаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Феодосийского округа.

По ее словам, такие случаи не единичны и ситуация в целом не всегда позволяет сделать ежедневный прогноз по числу вакцинируемых

«Мы достаем из холодильника и размораживаем вакцину для 5 человек. Если в очереди остается меньше людей, то им приходится переносить прививку», - цитирует Северинову пресс-служба администрации Феодосии.

По данным Феодосийского Горздрава, на сегодняшний день первую прививку вакциной «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) в Феодосии получили 1465 человек, вторую - 664. Еще 40 жителей округа прошли два этапа вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона».

Ежедневно в Феодосии на вакцинацию приглашаются до ста человек. Это работники предприятий, учреждений и предварительно записавшиеся граждане. На данный момент в очереди на вакцинацию по предварительной записи находятся около 3 тысяч феодосийцев, при этом вакциной город полностью обеспечен.

Ранее в среду глава республики Сергей Аксенов на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса сказал, что в медицинских учреждениях Крыма не хватает вакцины от Covid-19, кроме того, не все желающие вакцинироваться могут записаться на процедуру через портал Госуслуг.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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