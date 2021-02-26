Какой сегодня праздник 26 февраля

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Сегодня, 26 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают 10 самых разных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день неторопливости

Фото www.myjane.ru

26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрел «статус» международного дня.

Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они – весьма активный и эмоциональный народ – впервые отметили День неторопливости в 2007 году, с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый ее неповторимый момент. Это и не удивительно – в наш век скоростей и прогресса многие забывают о приятных ежедневных мелочах, любимых занятиях и вообще о качестве жизни.

Большая часть работоспособного населения мира вынуждена проводить в офисах или другом рабочем месте более 12 часов в день, что, несомненно, наносит вред физическому и моральному здоровью. Что сказывается и на близком окружении людей – семье, друзьях, любимых… Поэтому такой праздник просто был необходим современному обществу, а его инициаторами выступила итальянская ассоциация «Искусство медленно жить», провозгласившая лозунгом Дня слова: «Не торопись и насладись моментом».

День стекломойщиков

Первые мойщики окон появились в Соединенных Штатах, когда там начали строить небоскребы. Потребовались смельчаки, которые могли на огромных высотах отмывать стеклянные фасады. С нарастанием строительства многоэтажных зданий эта профессия становилась все более популярной и востребованной.

Американские мойщики окон объединились в ассоциацию и основали свой профессиональный праздник, который сейчас отмечают в разных странах.

Мартинианов день

Народный праздник «Мартинианов день» отмечается 26 февраля (по старому стилю - 13 февраля). В православном церковном календаре это день почтения памяти преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского). Другие названия праздника: «День Мартына», «Мартын», «Мартиниан», «Светлый день».

Также сегодня, 26 февраля, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Мартиниана, Зои и Фотинии

- День национального траура в Азербайджане

- День поиска норы спящего лета

- Всемирный день фисташек (World Pistachio Day)

- День рассказывания сказок (National Fairy Tale Day) в США

- День матери в Иране

- День освобождения Кувейта

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Степан, Никандр, Мартиниан, Семен, Артемий, Анисим, Евлогий, Зоя, Мартин, Прискилла, Светлана, Фотиния, Юстиниан.

Что происходило 26 февраля в прошлые годы

1513 - землетрясение разрушило столицу Португалии Лиссабон.

1616 - инквизиция освободила Галилео Галилея, который отрекся от своих взглядов, но якобы заявил: «Все-таки она вращается.

1714 - в Санкт-Петербурге основан первый российский музейКунсткамера.

1815 - высланный на Эльбу Наполеон I Бонапарт бежит с острова.

1878 - во Львове начался судебный процесс над Иваном Франко.

1886 - в Горловке (Донбасс) получили первую в Российской империи ртуть.

1895 - в Огайо (США) запатентовали стеклодувные машину.

1901 - в Москве состоялось первое представление «Трех сестер» Антона Павловича Чехова.

1921 - основано Каменец-Подольский государственный педагогический институт им. В. Затонского.

1924 - Адольфа Гитлера осуждают на пять лет тюрьмы за «Пивной путч».

1930 - В Нью-Йорке убивают одного из боссов американской мафии Тома Рейна; начинается крупнейшая в истории Нью-Йорке война мафиозных кланов.

1935 - изобретатель Роберт Ватсон-Ватт впервые продемонстрировал созданный им радар.

1936 - Адольф Гитлер инициировал программу производства «народных автомобилей» Volkswagen.

1987 - англиканская церковь разрешила женщинам быть священниками.

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Финляндией.

2004 - Парламент Европейского Союза принял декларацию, в которой официально признал сталинскую депортацию чеченского народа 23 февраля 1944 актом геноцида.

2006 - окончание XX зимних Олимпийских игр в Турине.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 февраля. Какие праздники будут завтра?

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