Общество
Какой сегодня праздник 26 февраля
фото © pixabay.com
Сегодня, 26 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают 10 самых разных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день неторопливости
Фото www.myjane.ru
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрел «статус» международного дня.
Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они – весьма активный и эмоциональный народ – впервые отметили День неторопливости в 2007 году, с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый ее неповторимый момент. Это и не удивительно – в наш век скоростей и прогресса многие забывают о приятных ежедневных мелочах, любимых занятиях и вообще о качестве жизни.
Большая часть работоспособного населения мира вынуждена проводить в офисах или другом рабочем месте более 12 часов в день, что, несомненно, наносит вред физическому и моральному здоровью. Что сказывается и на близком окружении людей – семье, друзьях, любимых… Поэтому такой праздник просто был необходим современному обществу, а его инициаторами выступила итальянская ассоциация «Искусство медленно жить», провозгласившая лозунгом Дня слова: «Не торопись и насладись моментом».
День стекломойщиков
Первые мойщики окон появились в Соединенных Штатах, когда там начали строить небоскребы. Потребовались смельчаки, которые могли на огромных высотах отмывать стеклянные фасады. С нарастанием строительства многоэтажных зданий эта профессия становилась все более популярной и востребованной.
Американские мойщики окон объединились в ассоциацию и основали свой профессиональный праздник, который сейчас отмечают в разных странах.
Мартинианов день
Народный праздник «Мартинианов день» отмечается 26 февраля (по старому стилю - 13 февраля). В православном церковном календаре это день почтения памяти преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского). Другие названия праздника: «День Мартына», «Мартын», «Мартиниан», «Светлый день».
Также сегодня, 26 февраля, отмечают такие праздники:
- День памяти преподобного Мартиниана, Зои и Фотинии
- День национального траура в Азербайджане
- День поиска норы спящего лета
- Всемирный день фисташек (World Pistachio Day)
- День рассказывания сказок (National Fairy Tale Day) в США
- День матери в Иране
- День освобождения Кувейта
Сегодня именины празднуют: Тимофей, Степан, Никандр, Мартиниан, Семен, Артемий, Анисим, Евлогий, Зоя, Мартин, Прискилла, Светлана, Фотиния, Юстиниан.
Что происходило 26 февраля в прошлые годы
1513 - землетрясение разрушило столицу Португалии Лиссабон.
1616 - инквизиция освободила Галилео Галилея, который отрекся от своих взглядов, но якобы заявил: «Все-таки она вращается.
1714 - в Санкт-Петербурге основан первый российский музейКунсткамера.
1815 - высланный на Эльбу Наполеон I Бонапарт бежит с острова.
1878 - во Львове начался судебный процесс над Иваном Франко.
1886 - в Горловке (Донбасс) получили первую в Российской империи ртуть.
1895 - в Огайо (США) запатентовали стеклодувные машину.
1901 - в Москве состоялось первое представление «Трех сестер» Антона Павловича Чехова.
1921 - основано Каменец-Подольский государственный педагогический институт им. В. Затонского.
1924 - Адольфа Гитлера осуждают на пять лет тюрьмы за «Пивной путч».
1930 - В Нью-Йорке убивают одного из боссов американской мафии Тома Рейна; начинается крупнейшая в истории Нью-Йорке война мафиозных кланов.
1935 - изобретатель Роберт Ватсон-Ватт впервые продемонстрировал созданный им радар.
1936 - Адольф Гитлер инициировал программу производства «народных автомобилей» Volkswagen.
1987 - англиканская церковь разрешила женщинам быть священниками.
1992 - Украина установила дипломатические отношения с Финляндией.
2004 - Парламент Европейского Союза принял декларацию, в которой официально признал сталинскую депортацию чеченского народа 23 февраля 1944 актом геноцида.
2006 - окончание XX зимних Олимпийских игр в Турине.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 февраля. Какие праздники будут завтра?
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