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Водный кризис

Использовали все запасы: в Ялте объяснили возвращение к графикам подачи воды

16:16 пятница, 26 февраля 2021
Ялта
Использовали все запасы: в Ялте объяснили возвращение к графикам подачи воды

фото © Podrobnosti.ua

Круглосуточная подача воды потребителям в Ялте длилась, пока были заполнены дополнительные источники, а теперь они иссякли и приходится возвращаться к графикам.

Об этом сообщил директор ГУП РК «Водоканал Южного берега Крыма».

«Из-за прекращения таяния снегов в связи с морозами, источники прекратили давать воду. Если у нас есть возможность, то отдельные регионы мы снабжаем водой круглосуточно, не беря воду из Счастливенского водохранилища», - пояснил он.

Сейчас в двух водохранилищах Ялты содержится 6,3 млн полезного объема воды.

Ранее сообщалось, что власти Ялты и Алушты вводят почасовые графики подачи воды из-за снижения запасов местных водохранилищ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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