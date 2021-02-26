Использовали все запасы: в Ялте объяснили возвращение к графикам подачи воды

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Круглосуточная подача воды потребителям в Ялте длилась, пока были заполнены дополнительные источники, а теперь они иссякли и приходится возвращаться к графикам.

Об этом сообщил директор ГУП РК «Водоканал Южного берега Крыма».

«Из-за прекращения таяния снегов в связи с морозами, источники прекратили давать воду. Если у нас есть возможность, то отдельные регионы мы снабжаем водой круглосуточно, не беря воду из Счастливенского водохранилища», - пояснил он.

Сейчас в двух водохранилищах Ялты содержится 6,3 млн полезного объема воды.

Ранее сообщалось, что власти Ялты и Алушты вводят почасовые графики подачи воды из-за снижения запасов местных водохранилищ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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