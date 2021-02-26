Водный кризис
Развитие сюжета: «Замерзли водопады»: власти Ялты рассказали почему опять кончилась вода ● Астролог думает, что март принесет в водохранилища Крыма воду ● Всего несколько часов в день: в Ялте снова ввели подачу воды по графику ● Зеленский прокомментировал идею строительства «еще одной дамбы» на Северо-Крымском канале ● «На кону - здоровье наших детей»: жители Ялты протестуют против опреснения морской воды
Использовали все запасы: в Ялте объяснили возвращение к графикам подачи воды
фото © Podrobnosti.ua
Круглосуточная подача воды потребителям в Ялте длилась, пока были заполнены дополнительные источники, а теперь они иссякли и приходится возвращаться к графикам.
Об этом сообщил директор ГУП РК «Водоканал Южного берега Крыма».
«Из-за прекращения таяния снегов в связи с морозами, источники прекратили давать воду. Если у нас есть возможность, то отдельные регионы мы снабжаем водой круглосуточно, не беря воду из Счастливенского водохранилища», - пояснил он.
Сейчас в двух водохранилищах Ялты содержится 6,3 млн полезного объема воды.
Ранее сообщалось, что власти Ялты и Алушты вводят почасовые графики подачи воды из-за снижения запасов местных водохранилищ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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