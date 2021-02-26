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Происшествия

Хозяин пульта: в Севастополе муж чуть не убил жену из-за телевизора

В Севастополе выключенный телевизор едва не стал причиной трагедии.

Жестокую расправу предотвратили сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что за помощью правоохранителей обратилась 59-летняя местная жительница. Она заявила, что муж угрожает ей ножом.

«Как выяснилось, женщина выключила телевизор в то время, когда его смотрел супруг. Между парой вспыхнула ссора, во время которой мужчина схватил кухонный нож и пригрозил жене расправой», - сообщили в ведомстве.

На место инцидента были направлены участковые уполномоченные полиции, которые задержали подозреваемого. В отношении мужчины заведено уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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