Бизнес
Эксперты объяснили рост цен в Крыму на продукты
Сахар и масло подорожали вследствие роста их цены на мировом рынке, сообщил директор Крымского федерального института Виктор Реутов.
По его словам, свое влияние на рост цен указывает и то, что на отдельные продукты в РФ увеличилась стоимость транспортировки — в некоторых случаях наблюдается шестикратный рост.
Реутов отметил, что борьба с увеличением стоимости подсолнечного масла и сахара не делает доступнее для населения продукты питания в целом.
«Большую часть своего бюджета граждане должны тратить на мясо, молочную продукцию, рыбу и овощи. Масло и сахар не являются основным источником питания в данном случае», — подчеркнул эксперт.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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