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Бизнес

Эксперты объяснили рост цен в Крыму на продукты

08:47 пятница, 26 февраля 2021

Сахар и масло подорожали вследствие роста их цены на мировом рынке, сообщил директор Крымского федерального института Виктор Реутов.

По его словам, свое влияние на рост цен указывает и то, что на отдельные продукты в РФ увеличилась стоимость транспортировки — в некоторых случаях наблюдается шестикратный рост.

Реутов отметил, что борьба с увеличением стоимости подсолнечного масла и сахара не делает доступнее для населения продукты питания в целом.

«Большую часть своего бюджета граждане должны тратить на мясо, молочную продукцию, рыбу и овощи. Масло и сахар не являются основным источником питания в данном случае», — подчеркнул эксперт.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украинский банк продлил действие платежных карт для крымчан. Украинский государственный «Ощадбанк» продлил действие платежных карт переселенцев из Крыма и Донбасса до 1 мая 2021 года.

Эксперт назвал условие, при котором доллар будет стоить 30 рублей. Курс рубля зависит от ситуации на внешних рынках.

ФЦП для Крыма и Севастополя продлили до 2025 года. Правительство России продлило федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» до 2025 года.

Севастопольские госучреждения систематически не платят подрядчикам. В 2020 году в результате принятых мер прокурорского реагирования государственными заказчиками перед субъектами хозяйствования погашена задолженность по исполненным региональным государственным контрактам на общую сумму более 353 млн. рублей.

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