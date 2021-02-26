Эксперт рассказал об опасности сноса Крымской АЭС

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Работы по сносу недостроенного здания атомной электростанции в городе Щелкино Ленинского района Крыма необходимо производить осторожно и профессионально, так как под станцией находится глубинный разлом земной коры.

Об этом сообщил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Петр Шебалин.

По словам ученого, маловероятно, что власти решатся ликвидировать недострой сильными взрывами, поскольку в относительной близости от Крымской АЭС начинается жилая застройка.

«Снос здания ни к чему страшному не приведет. Конечно, если аккуратно сносить», — сказал Петр Шебалин.

В дальнейшем на месте снесенной АЭС вряд ли станут возводить многоэтажные дома. Однако если такое решение примут, дома должны быть сейсмостойкими, считает Петр Шебалин.

Как сообщалось, 5 февраля 2021 года Совет министров Республики Крым решил снести недостроенные здания АЭС. Власти объяснили снос культового недостроя опасностью для здоровья. Что будет на месте демонтируемой станции — неизвестно.

Вместе с тем основатель легендарного музыкального фестиваля «КаZaнтип» Никита Маршунок предложил не сносить развалины атомной электростанции в Щелкино, что на востоке Крыма, а отдать ему.

В тексте использованы материалы: Форпост

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