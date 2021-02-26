Экс-директор севастопольского «Горсвета» подозревается в растрате 18 млн рублей

ФСБ в Севастополе пресекла противоправную деятельность бывшего директора государственного бюджетного учреждения «Горсвет».

В отношении него возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

«В октябре 2019 года ГБУ «Горсвет» заключило с частной фирмой договор на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов наружного освещения на сумму 18 млн рублей, – отметили в пресс-службе. – Вступив в преступный сговор с руководителем фирмы, имея умысел на растрату денежных средств, директор ГБУ подписал акт приемки и произвел взаиморасчет за фактически невыполненные работы по условиям договора».

По данным ФСБ, действиями подозреваемого причинен имущественный ущерб предприятию на 18 млн рублей.

«В отношении руководителя ГБУ следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы», – добавили в ведомстве.

Ленинский районный суд Севастополя в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а также наложение ареста на имущество.

В настоящий момент проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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