Дороги Севастополя не пережили зимних морозов

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Перечень убитых дорог города пополнился новыми объектами.

Февральская неделя морозов в Севастополе не прошла бесследно для городских дорог – растаявший снег обнажил дефекты дорожного покрытия разной степени тяжести.

Как отмечают севастопольские автомобилисты, довольно глубокие ямы появились даже там, где до холодов был ровный асфальт. В соцсетях водители жаловались на спуск Котовского, где прямо на дороге рядом с люком образовалась сквозная дыра. И без того находящееся в плачевном состоянии Казачинское шоссе стало напоминать дорогу после ковровой бомбежки, отмечают горожане. Внушительных размеров ямы появились на улицах Горпищенко, Героев Севастополя, Шабалина.

Новыми случаями локальных дефектов и практически полностью разбитых дорог в феврале этого года пополнилась и севастопольская карта «убитых» дорог ОНФ. В перечень дорог, требующих срочного ремонта, горожане внесли проспект Ген. Острякова, улицу Хрусталева, Летчицы Евдокии Бершанской в районе Сапун-горы, Казачинское шоссе.

Как выяснили СМИ в ГБУ «Севавтодор», о необходимости ремонта городских дорог в профильной организации знают и в ближайшее время планируют приступить к работам.

По словам замдиректора дорожной организации Сергея Сукорцева, в ночное время на дорогах Севастополя еще наблюдаются гололедные явления – накануне вечером сотрудники Севавтодора снова посыпали дорожные спуски и подъемы противогололедной смесью.

На сегодняшний день, отметил он, ведется весеннее обследование дорог – необходимый объем ямочного ремонта, который планируется экстренно провести в конце февраля – начале марта на всех городских дорогах, определяют мастера отдела содержания автодорог.

«У нас дороги все сейчас выходят из зимнего содержания и везде есть необходимость ямочного ремонта. Количество ямочного ремонта сейчас ездят и считают мастера», – уточнил он.

Для ликвидации аварийных деформаций и разрушений асфальтобетонного покрытия Севавтодор планирует применять холодные асфальтобетонные смеси – первые 15 тонн средства поставляют сегодня.

В тексте использованы материалы: Форпост

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