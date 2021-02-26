Общество
Четыре двойни родились в Крыму за неделю
Четыре двойни родились в Крыму на прошлой неделе.
Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции Республики Крым.
«За истекшую неделю зарегистрировано четыре двойни, причем это все однополые малыши: в Бахчисарае девочки, которым родители дали имена Яна и Анна, в Симферополе также девочки, их назвали Ольга и Василиса, в Саках – Адель и Айнель, в Красногвардейском районе мальчики – Дамир и Назар», – отметили в пресс-службе.
По данным минюста, на прошлой неделе отделы ЗАГС Крыма зарегистрировали рождение 302 новорожденных и брак 185 пар. Наибольшее количество свидетельств о рождении и о заключении брака вручено в Симферополе – 98 и 58, Ялте – 28 и 27, Евпатории – 19 и 12, Джанкое – 17 и 10 и Керчи – 12 и 13.
В министерстве добавили, что зарегистрировано практически равное количество рождений девочек и мальчиков: 152 и 150 соответственно.
Крымчане чаще всего называли детей Владимир, Илья, Александр, Артем, Анна, София, Мария и Анастасия. Самыми редкими именами стали Арон, Вагинак, Лукас, Оязимхон, Лоретта, Анна-Анифе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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