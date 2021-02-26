Часть центральной площади Симферополя перекроют в субботу

Власти 27 февраля закроют для пешеходов участок площади им. Ленина в Симферополе.

Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«27 февраля 2021 года на площади Ленина планируется проведение подготовительных работ по благоустройству центральной площади столицы Крыма, в связи с чем будет частично ограничено движение в пешеходной зоне», – уточнили в пресс-службе.

Администрация попросила горожан учесть эту информацию при планировании выходного дня.

Площадь им. Ленина вошла в число общественных пространств, где в 2021 году будет проведено комплексное благоустройство за счет средств, предоставленных в рамках соглашения между правительствами Москвы и Крыма. По итогам проведенного ранее опроса общественного мнения симферопольцы, в частности, выступили за восстановление фонтана на главной городской площади.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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