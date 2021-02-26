Более четверти подпорных стен в Севастополе оказались аварийными

Севастопольский горхоз выявил аварийность 74 подпорных стен на территории города.

Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, который принял участие в расширенном совещании Заксобрания.

«На территории Севастополя выявлено и закреплено 267 подпорных стен, из них 74 являются аварийными», – уточняет онлайн-газета.

По словам Горлова, 21 аварийная подпорная стенка будет отремонтирована в этом году.

Глава парламентского комитета по городскому хозяйству Вячеслав Комзолов подчеркнул, что этот вопрос является актуальным для местных жителей. «Подпорные стенки – это та самая конструкция, которая защищает нас от оползней, неся колоссальную нагрузку. Убежден, что важно не только делать их качественно, но и сохранить архитектурный облик города», – заявил он.

По данным горхоза, ранее город ремонтировал три-четыре подпорные стены за год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жители севастопольской многоэтажки четыре года страдают от плесени. Ремонтировать прохудившуюся кровлю в управляющей компании не спешат.

Дороги Севастополя не пережили зимних морозов. Перечень убитых дорог города пополнился новыми объектами.

На Южном берегу Крыма сносят высотку вместе с жильцами. Демонтаж ведет фирма, не желающая представляться.

Власти попытались объяснить куда делся асфальт с улиц Симферополя. Общественность города обратила внимание на то, что в конце прошлого года администрация Симферополя отчиталась о том, что работы по ремонту дорожного полотна на улице Кечкеметская были выполнены успешно.