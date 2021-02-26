Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +10
море +9

Власть

Более четверти подпорных стен в Севастополе оказались аварийными

Севастопольский горхоз выявил аварийность 74 подпорных стен на территории города.

Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, который принял участие в расширенном совещании Заксобрания.

«На территории Севастополя выявлено и закреплено 267 подпорных стен, из них 74 являются аварийными», – уточняет онлайн-газета.

По словам Горлова, 21 аварийная подпорная стенка будет отремонтирована в этом году.

Глава парламентского комитета по городскому хозяйству Вячеслав Комзолов подчеркнул, что этот вопрос является актуальным для местных жителей. «Подпорные стенки – это та самая конструкция, которая защищает нас от оползней, неся колоссальную нагрузку. Убежден, что важно не только делать их качественно, но и сохранить архитектурный облик города», – заявил он.

По данным горхоза, ранее город ремонтировал три-четыре подпорные стены за год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жители севастопольской многоэтажки четыре года страдают от плесени. Ремонтировать прохудившуюся кровлю в управляющей компании не спешат.

Дороги Севастополя не пережили зимних морозов. Перечень убитых дорог города пополнился новыми объектами.

На Южном берегу Крыма сносят высотку вместе с жильцами. Демонтаж ведет фирма, не желающая представляться.

Власти попытались объяснить куда делся асфальт с улиц Симферополя. Общественность города обратила внимание на то, что в конце прошлого года администрация Симферополя отчиталась о том, что работы по ремонту дорожного полотна на улице Кечкеметская были выполнены успешно.

Общество
Сотни крымчан вышли на защиту Форосского парка

Сотни крымчан вышли на защиту Форосского парка видео

Люди требуют остановить застройку и не ограничивать свободный проход.

Водный кризис
Использовали все запасы: в Ялте объяснили возвращение к графикам подачи воды

Использовали все запасы: в Ялте объяснили возвращение к графикам подачи воды

Круглосуточная подача воды потребителям в Ялте длилась, пока были заполнены дополнительные источники, а теперь они иссякли и приходится возвращаться к графикам.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 65 человек, скончались четверо

COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 65 человек, скончались четверо

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 65 человек.

Общество
Какой сегодня праздник 26 февраля

Какой сегодня праздник 26 февраля фото

Сегодня, 26 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации