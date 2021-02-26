Власть
Более четверти подпорных стен в Севастополе оказались аварийными
Севастопольский горхоз выявил аварийность 74 подпорных стен на территории города.
Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, который принял участие в расширенном совещании Заксобрания.
«На территории Севастополя выявлено и закреплено 267 подпорных стен, из них 74 являются аварийными», – уточняет онлайн-газета.
По словам Горлова, 21 аварийная подпорная стенка будет отремонтирована в этом году.
Глава парламентского комитета по городскому хозяйству Вячеслав Комзолов подчеркнул, что этот вопрос является актуальным для местных жителей. «Подпорные стенки – это та самая конструкция, которая защищает нас от оползней, неся колоссальную нагрузку. Убежден, что важно не только делать их качественно, но и сохранить архитектурный облик города», – заявил он.
По данным горхоза, ранее город ремонтировал три-четыре подпорные стены за год.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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