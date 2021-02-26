COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 65 человек, скончались четверо

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Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 65 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 829, при этом 10 710 человек уже выздоровели.

За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 486.

В Крыму коронавирус подтвержден у 35 600 человек. Выздоровевших за весь период 31 618 человек, умерли 918 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 25 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Ялтинские хирурги провели уникальную операцию и спасли пациента от ампутации руки. Сосудистые хирурги из ялтинского филиала ФМБА провели уникальную операцию в области флебологии – протезировали поврежденный участок подмышечной артерии собственной веной пациента, что помогло сохранить ему руку от ампутации.

В Севастополе COVID-19 подтвержден у 64 человек, трое скончались. За истекшие сутки в Севастополе выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом.