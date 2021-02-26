Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● В Крыму ученый призывает установить отдельные контейнеры для использованных масок ● В Севастополе COVID-19 подтвержден у 64 человек, трое скончались ● Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 65 человек, скончались четверо
фото © Новости Крыма
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 65 человек.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 829, при этом 10 710 человек уже выздоровели.
За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 486.
В Крыму коронавирус подтвержден у 35 600 человек. Выздоровевших за весь период 31 618 человек, умерли 918 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 25 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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