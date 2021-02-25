Общество
Жители Севастополя раскритиковали новую скульптуру на Северной стороне
В Севастополе на Северной стороне около остановки общественного транспорта и местной ветеринарной клиники появилась новая скульптура: молодая женщина, сидящая на лавке, а рядом с ней маленькая непонятной породы собачка.
Фото новой скульптуры опубликовали в одном из сообществ Северной, и некоторые пользователи сети весьма возмутились современной интерпретацией дамы с собачкой.
Множество комментариев были посвящены критике скульптуры, пользователям соцсетей не понравилась внешность сидящей девушки, а вернее – некрасивое лицо. Некоторые сравнили новую работу с нашумевшим памятником “Аленке» в Нововоронеже, передает «Крым 24».
Также некоторым пользователям показался слишком откровенным наряд, в который облачена скульптура.
Часть жителей Севастополя все же одобрила скульптуру и оставила положительные отзывы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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