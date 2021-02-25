Водный кризис
Развитие сюжета: Астролог думает, что март принесет в водохранилища Крыма воду ● Всего несколько часов в день: в Ялте снова ввели подачу воды по графику ● Зеленский прокомментировал идею строительства «еще одной дамбы» на Северо-Крымском канале ● «На кону - здоровье наших детей»: жители Ялты протестуют против опреснения морской воды ● Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии
«Замерзли водопады»: власти Ялты рассказали почему опять кончилась вода
фото © gismeteo.ua
В администрации Ялты объяснили, что к сокращению дополнительных источников водоснабжения региона привела морозная погода, из-за чего потребителям уменьшают время подачи воды.
«Данная мера вызвана тем, что замерзли водопады и источники, которые снабжают водой Ялтинский регион. Это привело к уменьшению дебета альтернативных источников. При улучшении ситуации с источниками – время подачи воды будет увеличено», – сказано в сообщении администрации.
Утром водоканал ЮБК сообщил, что Ялта возвращается к графику подачи воды по три часа утром и вечером.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что из-за заморозков и сокращения запасов природных источников, в Ялте перевели на почасовой график подачи воды несколько улиц. С 15 февраля ограничат водоснабжение ряда южнобережных поселков. По ее словам, если в дальнейшем будут уменьшаться запасы источников, на такой же график переведут Гурзуф.
В январе Павленко уверяла, что 90% ялтинцев получают воду практически круглосуточно, ограничения по подаче воды для горожан были сняты.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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«Замерзли водопады»: власти Ялты рассказали почему опять кончилась вода
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