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Водный кризис

«Замерзли водопады»: власти Ялты рассказали почему опять кончилась вода

16:04 четверг, 25 февраля 2021
Ялта
«Замерзли водопады»: власти Ялты рассказали почему опять кончилась вода

фото © gismeteo.ua

В администрации Ялты объяснили, что к сокращению дополнительных источников водоснабжения региона привела морозная погода, из-за чего потребителям уменьшают время подачи воды.

«Данная мера вызвана тем, что замерзли водопады и источники, которые снабжают водой Ялтинский регион. Это привело к уменьшению дебета альтернативных источников. При улучшении ситуации с источниками – время подачи воды будет увеличено», – сказано в сообщении администрации.

Утром водоканал ЮБК сообщил, что Ялта возвращается к графику подачи воды по три часа утром и вечером.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что из-за заморозков и сокращения запасов природных источников, в Ялте перевели на почасовой график подачи воды несколько улиц. С 15 февраля ограничат водоснабжение ряда южнобережных поселков. По ее словам, если в дальнейшем будут уменьшаться запасы источников, на такой же график переведут Гурзуф.

В январе Павленко уверяла, что 90% ялтинцев получают воду практически круглосуточно, ограничения по подаче воды для горожан были сняты.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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В администрации Ялты объяснили, что к сокращению дополнительных источников водоснабжения региона привела морозная погода, из-за чего потребителям уменьшают время подачи воды.

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