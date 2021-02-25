Ялтинские хирурги провели уникальную операцию и спасли пациента от ампутации руки

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Сосудистые хирурги из ялтинского филиала ФМБА провели уникальную операцию в области флебологии – протезировали поврежденный участок подмышечной артерии собственной веной пациента, что помогло сохранить ему руку от ампутации.

Об этом сообщила пресс-служба филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России в Крыму.

«Поступил мужчина с колото-резаной раной плеча. В ходе обследования выяснилось, что в результате травмы была пересечена подмышечная артерия. Действовать необходимо было очень быстро, так как незначительное промедление могло привести к ампутации руки, – говорится в сообщении. – Единственным способом сохранить конечность было протезирование подмышечной артерии собственной веной пациента».

Уточняется, что ситуация осложнялась риском массивной кровопотери из-за образовавшейся пульсирующей гематомы в области раны. Операция длилась более пяти часов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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