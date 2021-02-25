Всего несколько часов в день: в Ялте снова ввели подачу воды по графику

фото © Новости Крыма

Ялта снова перешла на ограничение подачи воды населению.

Об этом сообщила Единая дежурная диспетчерская служба города.

«В связи уменьшением дебета местных источников с 25 февраля с 9.00 водоснабжение муниципального образования городской округ Ялта переводится на гарантированную подачу воды по ранее предоставленному графику», – пояснили в ЕДДС.

При этом в службе уточнили, что подача воды гражданам будет осуществляться с 06.00 до 09.00 и с 18.00 до 21.00.

«Приносим извинения за временные неудобства», – добавили в ЕДДС.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Собаки и молодежь: крымчане сообщают о глумлении над мемориальным комплексом. Один из самых почитаемых памятников истории в Евпатории стал предметом жалоб, а также ожесточенных споров в крымском сегменте соцсетей.

Симферопол закупит почти 18,5 тысячи метел. Симферопольское муниципальное бюджетное учреждение «Город» объявило тендер на закупку березовых и синтетических метел.

После таяния снега в Крыму забилась ливневая канализация. Тающий снег вместе с песком и мусором в Керчи сливается в ливневую систему большим потоком, забивая ее грунтом, листвой, ветками, сообщает глава администрации города Сергей Бороздин.

Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию очистных сооружений в поселке под Ялтой. Проект реконструкции канализационных очистных сооружений в поселке Санаторное под Ялтой получил положительное заключение после повторного рассмотрения.