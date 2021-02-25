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Водный кризис

Всего несколько часов в день: в Ялте снова ввели подачу воды по графику

08:13 четверг, 25 февраля 2021
Ялта
Всего несколько часов в день: в Ялте снова ввели подачу воды по графику

фото © Новости Крыма

Ялта снова перешла на ограничение подачи воды населению.

Об этом сообщила Единая дежурная диспетчерская служба города.

«В связи уменьшением дебета местных источников с 25 февраля с 9.00 водоснабжение муниципального образования городской округ Ялта переводится на гарантированную подачу воды по ранее предоставленному графику», – пояснили в ЕДДС.

При этом в службе уточнили, что подача воды гражданам будет осуществляться с 06.00 до 09.00 и с 18.00 до 21.00.

«Приносим извинения за временные неудобства», – добавили в ЕДДС.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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