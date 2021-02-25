Власти Симферополя примут на баланс 600 га городских лесов

Порядка 600 га городских лесов будет принято на баланс в Симферополе.

Об этом сообщил заместитель главы администрации Владимир Паринов.

«На сегодняшний день в муниципальной собственности находится уже 15 таких участков. На последней сессии депутатский корпус поддержал дачу согласия на принятие еще 33 таких участков. Таким образом, на территории муниципального образования порядка 600 гектаров будет занято такими лесными массивами», – цитирует Паринова пресс-служба администрации.

Он добавил, что власти рассматривают вариант приведения в порядок лесных массивов. «В соответствии с поручением руководства республики, мы занимаемся вопросом дальнейшего содержания данных территорий», – сказал заместитель главы администрации.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов потребовал навести порядок во всех городских лесных зонах, включая развязки на въезде в Симферополь. На этих участках должна быть организована своевременная уборка мусора, вырубка сухостоя, а в местах постоянного перемещения граждан оборудованы тропинки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялтинский горно-лесной заповедник закрыт для посещения. Из-за непогоды посещение Ялтинского горно-лесного заповедника ограничено.

Власти Крыма обещают до конца года высадить почти 280 га новых лесов. Почти 280 га лесов будет высажено в Крыму до конца года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».

Севастопольцам разрешили посещать крымские заповедники бесплатно. С февраля, чтобы пойти в лес или горы, нужно получить разрешение.

Как туристам оформить платное разрешение на посещение крымских заповедников. С 1 февраля 2021 года туристическое посещение заповедников «Ялтинский горно-лесной», «Опукский», «Казантипский», «Лебяжьи острова» в Крыму стало платным.