Власть
Власти Симферополя примут на баланс 600 га городских лесов
Порядка 600 га городских лесов будет принято на баланс в Симферополе.
Об этом сообщил заместитель главы администрации Владимир Паринов.
«На сегодняшний день в муниципальной собственности находится уже 15 таких участков. На последней сессии депутатский корпус поддержал дачу согласия на принятие еще 33 таких участков. Таким образом, на территории муниципального образования порядка 600 гектаров будет занято такими лесными массивами», – цитирует Паринова пресс-служба администрации.
Он добавил, что власти рассматривают вариант приведения в порядок лесных массивов. «В соответствии с поручением руководства республики, мы занимаемся вопросом дальнейшего содержания данных территорий», – сказал заместитель главы администрации.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов потребовал навести порядок во всех городских лесных зонах, включая развязки на въезде в Симферополь. На этих участках должна быть организована своевременная уборка мусора, вырубка сухостоя, а в местах постоянного перемещения граждан оборудованы тропинки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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