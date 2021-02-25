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Власть

Власти попытались объяснить куда делся асфальт с улиц Симферополя

Общественность города обратила внимание на то, что в конце прошлого года администрация Симферополя отчиталась о том, что работы по ремонту дорожного полотна на улице Кечкеметская были выполнены успешно.

На сегодня же нового асфальта как и не бывало.

Как выяснилось, все дело в том, что заказчик вынужден устранять выявленные замечания.

«Там устраняют замечания заказчика. Было отфрезеровано дорожное покрытие. Новый асфальт планировали укладывать завтра ночью, будут смотреть по погоде. Эти работы за счет компании, потому как устранение замечаний», — прокомментировали в Министерстве транспорта РК.

Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что на ремонт дорог в Крыму выделят 10,5 миллиарда рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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