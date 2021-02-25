Власти Крыма рассказали, как будет застраиваться Форосский парк

Строительные работы, которые, по сообщениям местных жителей, начались на территории Форосского парка в Большой Ялте – это разрешенное республиканской властью создание детского оздоровительного лагеря «Ак-Барс».

Комментарий по поводу строительства, взволновавшего крымчан, дали в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время работы ведутся «в границах земельного участка, расположенного на территории парка». В рамках проекта по созданию детского лагеря «Ак-Барс» планируется строительство трехэтажного жилого корпуса с административной частью, четырехэтажного спортивного центра с подземным этажом и четырехэтажной (с одним этажом под землей – ред.) столовой с административной частью. Кроме того будут реконструированы существующие здания: одно – в жилой девятиэтажный корпус, второе – в трехэтажный бассейн. На территории также будут размещены подземные резервуары для чистой воды и станции обеззараживания.

«На проектную документацию по объекту получено положительное заключение государственной строительной экспертизы. Минприроды Крыма выданы разрешения на строительство 3-х и реконструкцию 2-х объектов капитального строительства», - сообщается на официальной странице министерства.

При этом в ведомстве уточнили, что за период существования Форосского парка было застроено всего 12% его территории, хотя положением о парке допускается застройка 20%.

«Таким образом, на строительство новых и реконструкцию существующих объектов, связанных с выполнением задач, возложенных на парк, допускается 8% от общей площади», - заключили в Минприроды Крыма.

Что касается зеленых насаждений, которые в комплексе Форосского парка представляют собой уникальный образец ландшафтной архитектуры, то для нужд строительства будут «удалены» 37 зеленых насаждений, вместо которых будет проведена компенсационная высадка, заверили в министерстве. Еще 29 растений – пальм – будут пересажены на соседние зеленые участки в границах парка.

Вход в парк, которым с удовольствием пользуются не только местные жители, но и гости со всей России, будет оставаться свободным, но при условии «лимита рекреационной нагрузки», которая ранее также была разработана Минитерством экологии республики. Исключение будет сделано только для местных жителей, которые смогут подтвердить свое место жительства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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