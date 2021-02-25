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Происшествия

В Ялте пьяный грабитель напал на 82-летнюю пенсионерку

18:09 четверг, 25 февраля 2021
Ялта

В Ялте пьяный грабитель напал на 82-летнюю крымчанку. Он толкнул женщину и отобрал у нее документы и деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Уточняется, что о происшествии сообщила дочь потерпевшей.

«Женщина рассказала, что ее мама преклонных лет находилась на автобусной остановке, когда к ней подошел неизвестный и ограбил», - сообщили в ведомстве и добавили, что грабитель вытащил из кармана куртки потерпевшей кошелек с деньгами и пенсионным удостоверением.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили правоохранители. Преступление было раскрыто по горячим следам: он был задержан сотрудниками полиции и заключен под стражу. Украденные документы и часть денег изъяты. Подозреваемому грозит до восьми лет заключения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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