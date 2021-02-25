В Симферополе решили бороться с незаконной «благотворительностью»

Общественный совет Симферополя заинтересовался организаторами сомнительных денежных сборов на якобы благотворительные нужды, которые проводятся на улицах и в общественном транспорте города.

Как сообщается на официальной странице совета в социальной сети Facebook, накануне их представители смогли воспрепятствовать одному из таких мероприятий.

«Представители общественного совета выявили, что на ул. 60 лет Октября, возле одного из супермаркетов, некие граждане устроили мероприятие по сбору пожертвований, – говорится в сообщении. – В процессе диалога выяснилось, что никаких разрешающих документов граждане не имеют и, более того, не имеют никакого законного отношения ни к благотворительной деятельности, ни даже к указанному на печатной продукции ребенку. После предупреждения о вызове полиции «благодетели» спешно ретировались».

Уточняется, что в общественный совет Симферополя неоднократно поступали сигналы от жителей города о неких гражданах, которые проводят сбор пожертвований в городском транспорте и просто на улицах в пользу якобы больных тяжелыми заболеваниями детей. «Общественный совет рассматривает правовую основу для обращения по данному факту в органы МВД», – уточняется в сообщении.

Также городские общественники напомнили, что, в соответствии с действующим законодательством, сбор пожертвований могут осуществлять только некоммерческие организации, у которых данный вид деятельности записан в уставе. Пожертвования могут собираться только в правильно оснащенные стационарные боксы, сопровождаемые сопутствующими документами об организации, которая проводит сбор, ее контактными данными и информацией о человеке, в чью пользу проводится сбор, а также документами, на основании которых они расположены в конкретном месте (договор на установку ящика для пожертвований). Изъятие денежных средств должно проходить в присутствии минимум трех свидетелей с составлением акта и дальнейшим перечислением средств на расчетный счет организации. Сбор пожертвований в переносные ящики в общественном транспорте и улице запрещен, за исключением случаев, когда проводятся согласованные благотворительные акции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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