Власть
В Симферополе обновят протоколы действий на случай нештатных ситуаций
Временно исполняющий полномочия главы администрации Симферополя Валентин Демидов поручил пересмотреть и обновить протоколы действий на случай нештатных ситуаций.
Об этом он сказал в ходе аппаратного совещания с заместителями главы и руководителями структурных подразделений администрации, передает корреспондент 3652.ru.
«Нужно актуализировать имеющиеся алгоритмы действий для всех служб на случай ухудшения погодных условий, других нештатных ситуаций. Если таких протоколов нет, следует их разработать в сжатые сроки, чтобы все четко понимали, что и в какой последовательности следует делать по каждой ситуации», - поручил Демидов.
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