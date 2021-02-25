В Симферополе обновят протоколы действий на случай нештатных ситуаций

Временно исполняющий полномочия главы администрации Симферополя Валентин Демидов поручил пересмотреть и обновить протоколы действий на случай нештатных ситуаций.

Об этом он сказал в ходе аппаратного совещания с заместителями главы и руководителями структурных подразделений администрации, передает корреспондент 3652.ru.

«Нужно актуализировать имеющиеся алгоритмы действий для всех служб на случай ухудшения погодных условий, других нештатных ситуаций. Если таких протоколов нет, следует их разработать в сжатые сроки, чтобы все четко понимали, что и в какой последовательности следует делать по каждой ситуации», - поручил Демидов.

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