В Севастополе рассмотрят проект второй очереди Матросского бульвара

фото © Форпост

Проект второй очереди реконструкции Матросского бульвара, подготовленный благотворительным фондом «35-я батарея», будет рассмотрен на депутатских слушаниях, проведение которых назначено на 26 февраля.

Как и при реконструкции первой очереди, работы планируется провести за счет частных средств.

Открытие после реконструкции Матросского бульвара, который много лет пребывал в состоянии разрухи, состоялось 1 августа 2020 года. Это долгожданное событие стало для горожан настоящим праздником, и в сентябре 2020 года в Заксобрание поступило письмо от жителей Севастополя с просьбой продолжить реконструкцию, облагородив территорию от Матросского бульвара до Синопского спуска.

Как рассказал тогда глава комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания Вячеслав Горелов, люди просят мецената Алексея Чалого взять на себя эту работу, поскольку видят, как заботливо, с уважением к историческому прошлому города, выполнена реконструкция самого бульвара.

И вот проект второй очереди реконструкции разработан. Если все получится так, как запланировано, в центре города появится пешеходное кольцо, которое соединит Приморский бульвар, Синопскую лестницу и Матросский бульвар.

«Депутатские слушания проводятся по просьбе губернатора Михаила Владимировича Развожаева. На них приглашены все депутаты Заксобрания, представители департаментов правительства Севастополя, благотворительного фонда «35-я береговая батарея» и общественности. Напомню, что многочисленные обращения от жителей города и общественных организаций с просьбой дать оценку реконструкции Матросского бульвара и поддержать реконструкцию второй очереди неоднократно поступали и в Заксобрание, и в адрес губернатора Севастополя», - сказал сегодня журналистам спикер Заксобрания Владимир Немцев.

Цель слушаний, подчеркнул он, выработать консолидированное мнение депутатского корпуса по проекту реконструкции. По итогам будет принята резолюция, а затем и постановление Заксобрания.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополец Антон Шкаплеров возглавит новую международную космическую миссию. Севастополец Антон Шкаплеров возглавит 66-ю международную миссию на борт космической станции, которая стартует в октябре этого года.

Крымчане не увидели в парке Алупки потраченных на него миллионов. Результат ремонта не дотянул даже до половины той суммы, которую выделили на работы.

Блогер: Крым живет в «кремлевской матрице» и катится в пропасть. По мнению Александра Горного, «в России мало кто понимает, что происходит, и куда мы все движемся».

В Крыму на 1000 мужчин приходится 1170 женщин. В Республике Крым проживает более 880 тысяч мужчин, что составляет 46% населения. Численность мужчин на 14,5% меньше, чем численность женщин. На 1000 мужчин приходится 1170 женщин.