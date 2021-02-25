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В Севастополе рассмотрят проект второй очереди Матросского бульвара
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Проект второй очереди реконструкции Матросского бульвара, подготовленный благотворительным фондом «35-я батарея», будет рассмотрен на депутатских слушаниях, проведение которых назначено на 26 февраля.
Как и при реконструкции первой очереди, работы планируется провести за счет частных средств.
Открытие после реконструкции Матросского бульвара, который много лет пребывал в состоянии разрухи, состоялось 1 августа 2020 года. Это долгожданное событие стало для горожан настоящим праздником, и в сентябре 2020 года в Заксобрание поступило письмо от жителей Севастополя с просьбой продолжить реконструкцию, облагородив территорию от Матросского бульвара до Синопского спуска.
Как рассказал тогда глава комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания Вячеслав Горелов, люди просят мецената Алексея Чалого взять на себя эту работу, поскольку видят, как заботливо, с уважением к историческому прошлому города, выполнена реконструкция самого бульвара.
И вот проект второй очереди реконструкции разработан. Если все получится так, как запланировано, в центре города появится пешеходное кольцо, которое соединит Приморский бульвар, Синопскую лестницу и Матросский бульвар.
«Депутатские слушания проводятся по просьбе губернатора Михаила Владимировича Развожаева. На них приглашены все депутаты Заксобрания, представители департаментов правительства Севастополя, благотворительного фонда «35-я береговая батарея» и общественности. Напомню, что многочисленные обращения от жителей города и общественных организаций с просьбой дать оценку реконструкции Матросского бульвара и поддержать реконструкцию второй очереди неоднократно поступали и в Заксобрание, и в адрес губернатора Севастополя», - сказал сегодня журналистам спикер Заксобрания Владимир Немцев.
Цель слушаний, подчеркнул он, выработать консолидированное мнение депутатского корпуса по проекту реконструкции. По итогам будет принята резолюция, а затем и постановление Заксобрания.
В тексте использованы материалы: Форпост
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