В Севастополе обещают потратить 63 миллиона на озеленение

В 2021 году Севастополь потратит 63 миллиона рублей на компенсационное озеленение, деньги уже доведены, сообщила на аппаратном совещании в правительстве сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии города (Севприроднадзора) Юлия Гаврилова.

По ее словам, мероприятия будут проведены в рамках госпрограммы Севастополя «Экология и охрана окружающей среды». Получить деньги на проведение озеленения смогут муниципальные образования, органы власти и граждане в рамках конкурса «Самый дружный двор».

«В этом году пилотными проектами – получателями денежных средств – являются 16 объектов: школа №61, торгово-экономический техникум и 14 детсадов. Работы будут выполняться в два этапа: сначала будет разрабатываться проект озеленения для каждого объекта, затем, собственно, озеленение. Техзадания с коллегами мы сейчас совместно разрабатываем», - пояснила Гаврилова.

По заказу департамента специалисты из КФУ им. Вернадского также разработали рекомендованный для города ассортимент пород, которыми можно засаживать городские пространства.

«В основной ассортимент вошли хвойные деревья, кипарис аризонский, кипарис вечнозеленый, можжевельник, лиственные деревья – катальпа, каркас, гледичия. Дополнительный ассортимент – это метасеквойя, сосна, несколько видов елей и так далее», - перечислила Гаврилова, отметив, что перечень составлялся с учетом климатических условий.

Параллельно специалисты Севприроднадзора будут проводить инвентаризацию зеленых насаждений в городе: эта работа стартовала в 2020 году, тогда была проведена инвентаризация четырех общественных пространств.

«На сегодняшний день у нас в городе утверждены нормативы обеспеченности населения зелеными территориями общего пользования – это 16 квадратных метров на человека, - отметила глава Севприроднадзора. – В такие зоны входят лесопарки, парки, сады, городские леса, бульвары и скверы».

Результаты инвентаризации будут поэтапно отображаться на портале «Зеленый фонд», который начнет работать в марте.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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