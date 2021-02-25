В Севастополе COVID-19 подтвержден у 64 человек, трое скончались

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За истекшие сутки в Севастополе выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Сообщается, что в городе за сутки умерло три пациента с COVID-19. Выздоровело за сутки 64 пациента.

За весь период пандемии в Севастополе выявлено 11 764 случая заражения, выздоровело 10 612 человек, умерло 482 пациента.

В Республике Крым за истекшие сутки выявлено 67 новых случаев коронавируса. Шесть пациентов скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 24 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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