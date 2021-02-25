Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Минздрав Крыма сократил места для коронавирусных больных еще на 500 коек ● Крымчане жалуются на сбои в графике вакцинации от COVID-19 ● В Севастополе появится реабилитационный центр для переболевших коронавирусом
В Севастополе COVID-19 подтвержден у 64 человек, трое скончались
фото © meduza.io
За истекшие сутки в Севастополе выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Сообщается, что в городе за сутки умерло три пациента с COVID-19. Выздоровело за сутки 64 пациента.
За весь период пандемии в Севастополе выявлено 11 764 случая заражения, выздоровело 10 612 человек, умерло 482 пациента.
В Республике Крым за истекшие сутки выявлено 67 новых случаев коронавируса. Шесть пациентов скончались.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 24 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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