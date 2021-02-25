Власть
В России ждут роста тарифов на тепло и электроэнергию
фото © Новости Крыма
Рост тарифов для населения может составить максимум возможного.
Повышение утилизационного сбора на технику для добычи угля может привести к подорожанию тепловой и электрической энергии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра энергетики Анатолия Яновского, направившего соответствующие письма в Минэкономразвития и Минпромторг.
Согласно планам Минпромторга, в 2021 году правительство планирует увеличить утилизационный сбор на технику для ведения горных работ — бульдозеры, погрузчики, экскаваторы. Уже в первом квартале этого года утильсбор может вырасти на 25%, на спецтехнику — более чем в два раза.
Отмечается, что данная мера повлечет за собой «увеличение финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности», так как пересмотр ставок утилизационного сбора приведет к росту себестоимости угля.
Это станет дополнительным фактором для увеличения тарифов на отопление, а в ряде российских регионов — на электроэнергию, отмечается в письме.
В Минэнерго изданию пояснили, что доля топливной составляющей угольной станции в стоимости электроэнергии может достигать 65%.
Отмечается, что при расчете тарифов на год в любом случае учитывается стоимость топлива для производства тепло- и электроэнергии. При росте себестоимости есть риск максимально возможного роста тарифов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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