В лесах Крыма гибнут сосны

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Сосновый лес неподалеку от села Кольчугино Симферопольского района начал стремительно редеть. Деревья, высаженные еще в 60-70-е годы, болеют и гибнут в массовом порядке.

Зеленая территория теперь больше напоминает кладбище хвойных.

Лесники уже больше 10 лет пытаются бороться с этой проблемой: ухаживают за деревьями, подрезают, поливают их. И раньше это спасало ситуацию. Но теперь этой помощи недостаточно. Треть леса уже уничтожена.

Как выяснилось, причина массовой гибели зеленых насаждений проста — неправильно выбранное место для посадки сосен.

— В 60-е годы в Крыму наблюдался бум лесной мелиорации. Тогда в предгорной местности искусственно создавались огромные лесные насаждения. Засаживалось больше 100 гектаров земли. А поскольку сосна вечнозеленая и выглядит эффектно — для лесо-степной и степной части полуострова выбрали именно ее. Но никто не задумался, что подобные монокультуры погибают в данных условиях произрастания, — говорит КП-Крым завкафедрой лесного дела академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета Андрей Салтыков.

Специалисты, занимавшиеся высадкой сосен в те времена, проигнорировали элементарные рекомендации такой науки, как лесная типология. А ведь именно она рассказывает о создании и воссоздании насаждений в разных природных условиях.

— Теперь в предгорной части Крыма деревья, достигшие 50-60-летнего рубежа, распадаются, ведь находятся за пределами естественного ареала крымской сосны. Растениям не подходит почва и климат. Поэтому достигнув определенного возраста они начинают болеть и просто погибают, — отмечает специалист.

При этом там, где сегодня умирают крымские сосны, отлично приживется и будет прекрасно расти дуб скальный, бук, клен и липа.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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